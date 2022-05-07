Макс Ферстаппен: Удивительно, что я смог составить конкуренцию Ferrari

Getty Images / Red Bull Content Pool Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен в квалификации Гран При Майами уступил времени поула 0,190 секунды и оказался на 0,005 секунды медленнее расположившегося на второй строчке Карлоса Сайнса.