В Барнауле 16 сентября стартует отопительный сезон

Для подачи тепла в жилые дома необходимо обратиться в организацию, которая обслуживает здание Глава Барнаула Вячеслав Франк пописал постановление "О начале отопительного периода", согласно которому отопительный сезон в городе стартует с 16 сентября, сообщает мэрия.