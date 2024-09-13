В Барнауле 16 сентября стартует отопительный сезон

Для подачи тепла в жилые дома необходимо обратиться в организацию, которая обслуживает здание Глава Барнаула Вячеслав Франк пописал постановление "О начале отопительного периода", согласно которому отопительный сезон в городе стартует с 16 сентября, сообщает мэрия.
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