В Кривом Роге некому включать отопление из-за тотальной мобилизации

Украинские военкоматы отлавливают мужчин с таким рвением, что работать в котельных стало некому.В Кривом Роге некому запускать отопительную систему из-за тотальной мобилизации мужского населения, об этом сообщает местное предприятие «Криворожтеплоцентраль».
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