Тарифы на проезд по трассе М-12 увеличили в пределах инфляции

В «Автодоре» сообщили об увеличении тарифа на проезд по трассе М-12 в пределах инфляции. «В среднем стоимость 1 пройденного км по сети трасс «Автодор» увеличивается в пределах инфляции и, в зависимости от дороги, останется значительно ниже предельных значений, установленных законодательством», — говорится в сообщении компании.