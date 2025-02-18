Тарифы на проезд по трассе М-12 увеличили в пределах инфляции

В «Автодоре» сообщили об увеличении тарифа на проезд по трассе М-12 в пределах инфляции. «В среднем стоимость 1 пройденного км по сети трасс «Автодор» увеличивается в пределах инфляции и, в зависимости от дороги, останется значительно ниже предельных значений, установленных законодательством», — говорится в сообщении компании.
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