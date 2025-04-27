Фото: Царьград Вслед за убийством генерала Ярослава Москалика последовал новый удар. Убит русский конструктор, который был инноватором в секторе создания новейших средств РЭБ и РЭР.
Киев делает терроризм массовым. Убит разработчик РЭБ
Комментарии
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Анатолий Жаров
Не понятно чего ждет наше руководство. Неужели не понятно, что идет скрытая война с Нато. Украина это низшее звено, исполнители чьей-то воли. Может некому вспомнить, как велась подрывная деятельность перед Второй Миновой Войной, а затем и во время войны на территории нашей страны. И как противостояла этому Управление Смерш. Почему наши верха бьют по факту и почему мы до сих пор не вводин законы военного времени. Эти преступники должны отвечать своими жизнями за совершённые деяния. Да и со своих ответственных лиц надо спрашивать гораздо жоще, иначе быть не должно. Либо мыв выйдем из этого победителями и будем праздновать очередную Победу. Или мы станем рабами.
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2 час.
Нина Грекова
Ничего удивительного нет. Границы открыты ... приезжайте предатели, шпионы, мигранты. Как надоел этот бардак в Стране.
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1 час.
ИС
Ирина Соловьева
Меньше нужно пофамильно освещать в прессе всех тех,кто трудится на наше благо,а то везде и всюду чуть ли не адреса проживания дают в эфире и везде где только можно показывают лица,перечисляют фамилии,место жительства.Чего же удивляются,что враги тут же всех наших находят практически по такой "наводке".Будто и не война идет,и люди не будут возвращаться домой.Журналисты у нас с головой,некоторые,совсем в этой теме не дружат,да и все остальные тоже?????
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30 мин.
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