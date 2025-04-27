Киев делает терроризм массовым. Убит разработчик РЭБ

Анатолий Жаров

Не понятно чего ждет наше руководство. Неужели не понятно, что идет скрытая война с Нато. Украина это низшее звено, исполнители чьей-то воли. Может некому вспомнить, как велась подрывная деятельность перед Второй Миновой Войной, а затем и во время войны на территории нашей страны. И как противостояла этому Управление Смерш. Почему наши верха бьют по факту и почему мы до сих пор не вводин законы военного времени. Эти преступники должны отвечать своими жизнями за совершённые деяния. Да и со своих ответственных лиц надо спрашивать гораздо жоще, иначе быть не должно. Либо мыв выйдем из этого победителями и будем праздновать очередную Победу. Или мы станем рабами.