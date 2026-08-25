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За рулем

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Все больше «китайцев» сдают в зачет покупки новых автомобилей Лада

Все больше «китайцев» сдают в зачет покупки новых автомобилей Лада

С начала 2026-го частота обменов китайских автомобилей на новые Lada заметно пошла вверх. Такую динамику в беседе с агентством «Автостат» обрисовал коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский.

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