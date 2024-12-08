От Сирии к Украине: Трамп призвал Россию к капитуляции

Черт побери, куда ты, Дональд", лезешь со своми угрозами, ты доживи до 20 января 2025 года, тогда и поговорим....

Алексей Камышов

Отступать нельзя. Сирию нужно вернуть под свой полный контроль. С этим нам обязательно поможет Иран. Территорию бывшей УССР вводить в состав России нужно ВСЮ, в полном составе в виде областей, включая Приднестровье. И никаких уступок пиндосам и гейропцам. Если остановимся на полдороги, то это будет означать только одно — капитуляция России. Нас сотрут из истории.