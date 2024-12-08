Дональд Трамп опубликовал призыв к России остановить наступление на Украине. Это произошло после краткосрочной встречи с Владимиром Зеленским накануне в Париже, где оба присутствовали на открытии восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери.
От Сирии к Украине: Трамп призвал Россию к капитуляции
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины.
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13 час.
Валентин Щербаков
Черт побери, куда ты, Дональд", лезешь со своми угрозами, ты доживи до 20 января 2025 года, тогда и поговорим....
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12 час.
Алексей Камышов
Отступать нельзя. Сирию нужно вернуть под свой полный контроль. С этим нам обязательно поможет Иран. Территорию бывшей УССР вводить в состав России нужно ВСЮ, в полном составе в виде областей, включая Приднестровье. И никаких уступок пиндосам и гейропцам. Если остановимся на полдороги, то это будет означать только одно — капитуляция России. Нас сотрут из истории.
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6 час.
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