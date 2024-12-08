Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    США нанесли десят...
  • Алексей Камышов
    Отступать нельзя. Сирию нужно вернуть под свой полный контроль. С этим нам обязательно поможет Иран. Территорию бывше...От Сирии к Украин...
  • Сергей Храмов
    Израиль выпросил своими ударами по Сирии у России цырконы для своего ПВО, аэродромов, и танков. РВСН.В Дамаске начался...

От Сирии к Украине: Трамп призвал Россию к капитуляции

От Сирии к Украине: Трамп призвал Россию к капитуляции

Дональд Трамп опубликовал призыв к России остановить наступление на Украине. Это произошло после краткосрочной встречи с Владимиром Зеленским накануне в Париже, где оба присутствовали на открытии восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины.
Ответить
13 час.
Валентин Щербаков
Черт побери, куда ты, Дональд&quot;, лезешь со своми угрозами, ты доживи до 20 января 2025 года, тогда и поговорим....
Ответить
12 час.
Алексей Камышов
Отступать нельзя. Сирию нужно вернуть под свой полный контроль. С этим нам обязательно поможет Иран. Территорию бывшей УССР вводить в состав России нужно ВСЮ, в полном составе в виде областей, включая Приднестровье. И никаких уступок пиндосам и гейропцам. Если остановимся на полдороги, то это будет означать только одно — капитуляция России. Нас сотрут из истории.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх