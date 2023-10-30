Ренессанс банк повысил ставку по накопительному счету «РенКопилка». Ставка 12% годовых (вместо 11%) действует только для первого накопительного счета в первые три месяца начиная с месяца первого пополнения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии