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Мировое обозрение

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Зарубки на клинках. Мечи Европы от 410-го и до 1066 года н. э.

Зарубки на клинках. Мечи Европы от 410-го и до 1066 года н. э.

Рим пал, но его меч остался. Римская спата — прямой предок тех клинков, которыми рубили друг друга франки, саксы и викинги.

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