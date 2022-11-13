Не только о футболе

859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Фомин джентльмен блин года.... чистая красная. С картами фигня какая то в этом году. Ни за что удаляют, а железные...Клубам не терпитс...
  • Лена Мисько
    Л8 - 1 С8 - да, 4 остались желтыми, а 4 стали 2КК СА - 2:1 СБ - 40′ Скопинцев 63′ Нгамале 65′ ОбляковТОТО. ЧЕМПИОНАТ Р...
  • Лена Мисько
    97' Финальный свисток раздался! Гости с яростью штурмовали штрафную «Динамо» на последних минутах, но ничего не доби...Клубам не терпитс...

Победы «Спартака» и «Зенита», неудачи «Ман Сити» и «Челси», серия поражений СКА, Перейра – чемпион UFC, Туктамышева лидирует на Гран-при России и другие новости

Победы «Спартака» и «Зенита», неудачи «Ман Сити» и «Челси», серия поражений СКА, Перейра – чемпион UFC, Туктамышева лидирует на Гран-при России и другие новости

Всем доброе утро. Краткая сводка новостей за вчерашний день уже спешит к вам 💫 1. «Спартак» обыграл «Локомотив» в московском дерби (2:1) благодаря очередному голу Промеса и мячу Пруцева.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх