Победы «Спартака» и «Зенита», неудачи «Ман Сити» и «Челси», серия поражений СКА, Перейра – чемпион UFC, Туктамышева лидирует на Гран-при России и другие новости

Всем доброе утро. Краткая сводка новостей за вчерашний день уже спешит к вам 💫 1. «Спартак» обыграл «Локомотив» в московском дерби (2:1) благодаря очередному голу Промеса и мячу Пруцева.
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