Марина Александрова, Юлия Пересильд и другие звезды рассказали Parents о своем 1 сентября

Самые душевные истории о первых звонках, дружбе на всю жизнь и любимых учителях фото: USA-TARO/Getty ImagesЕсли бы у 1 сентября был запах, этот день пах бы свежими цветами и новыми тетрадями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кто ушел в восьмо...
- С кем встречается...
- SP 5 причин сходить ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым