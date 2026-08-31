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Марина Александрова, Юлия Пересильд и другие звезды рассказали Parents о своем 1 сентября

Марина Александрова, Юлия Пересильд и другие звезды рассказали Parents о своем 1 сентября

Самые душевные истории о первых звонках, дружбе на всю жизнь и любимых учителях фото: USA-TARO/Getty ImagesЕсли бы у 1 сентября был запах, этот день пах бы свежими цветами и новыми тетрадями.

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