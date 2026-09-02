В Санкт-Петербурге открылась выставка «Город русских моряков»

Ученики Севастопольской детской художественной школы представили выставку.В Восточном павильоне Михайловского замка открылась творческая выставка «Город русских моряков».
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