Колумнист Metro Анна Финити:кофе с корицей приносит деньги?

Я тут на днях, как всегда, в числе последних узнала про новый тренд. Вы уже слышали про кофе с корицей по четвергам? Тот, который нужно пить для привлечения денег? Если вы до сих пор не в курсе, я вам сейчас всё расскажу.
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