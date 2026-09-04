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Grey's Anatomy Casts James Wolk As 'Handsome, Arrogant' Troublemaker For Season 23

Grey's Anatomy Casts James Wolk As 'Handsome, Arrogant' Troublemaker For Season 23

James Wolk is entering Shondaland by way of Grey's Anatomy, recurring this fall as a "handsome, arrogant" surgeon-turned-businessman.

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