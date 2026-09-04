Grey's Anatomy Casts James Wolk As 'Handsome, Arrogant' Troublemaker For Season 23

James Wolk is entering Shondaland by way of Grey's Anatomy, recurring this fall as a "handsome, arrogant" surgeon-turned-businessman.
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