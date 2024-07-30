По итогам первого полугодия спрос на дальневосточный гектар вырос на треть. Об этом сообщает РБК. Так, число заявок на участие в программе «Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике» достигло 16,7 тысячи — на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.