По итогам первого полугодия спрос на дальневосточный гектар вырос на треть. Об этом сообщает РБК. Так, число заявок на участие в программе «Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике» достигло 16,7 тысячи — на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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