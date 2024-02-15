В Кремле назвали уловкой США публикации о планах РФ по ядерному оружию в космосе

Виктор Полуэктов

Запад мерит по себе. У РФ нет необходимости запускать на орбиту носители атомных бомб и ракет. Просто потому, что у нас на вооружении состоит "буревестник" с неограниченной дальностью полёта на ядерном движке. И гиперзвуковые ракеты очень быстро долетят по любому нужному адресу прямо с нашей территории. Кроме того, у России нет в проекте мирового господства с прицелом непрерывного ограбления всего мира, как это уже века принято у англосаксов. Мы своим живём. А они, развитые цивилизованные, всё ценное к себе тащат. Имея мощные авианосные кулаки для убеждения всех в своём праве брать что им понадобится. Вот они-то автоматические орбитальные бомбардировщики над планетой бы развесили. Если бы могли. Но не могут, технологий не хватает. Оно и слава Богу. А у нас несколько иные цивилизационные принципы. Где стяжательство враг обществу. Как и воровство, особенно в крупных размерах. Мы с ними в СССР боролись. А они с нами. И победили они тогда лишь обманом и с внешней помощью. Мы теперь битые. А за таких битых много небитых давать придётся.