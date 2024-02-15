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В Кремле назвали уловкой США публикации о планах РФ по ядерному оружию в космосе

В Кремле назвали уловкой США публикации о планах РФ по ядерному оружию в космосе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации зарубежных СМИ о том, что Российская Федерация якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, очередной уловкой Вашингтона.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Запад мерит по себе.  У РФ нет необходимости запускать на орбиту носители атомных бомб и ракет. Просто потому, что у нас на вооружении состоит &quot;буревестник&quot; с неограниченной дальностью полёта на ядерном движке. И гиперзвуковые ракеты очень быстро долетят по любому нужному адресу прямо с нашей территории. Кроме того, у России нет в проекте мирового господства с прицелом непрерывного ограбления всего мира, как это уже века принято у англосаксов. Мы своим живём. А они, развитые цивилизованные, всё ценное к себе тащат. Имея мощные  авианосные кулаки для убеждения всех в своём праве брать что им понадобится. Вот они-то автоматические орбитальные бомбардировщики над планетой бы развесили. Если бы могли.  Но не могут, технологий не хватает.  Оно и слава Богу.  А у нас несколько иные цивилизационные принципы.  Где стяжательство враг обществу. Как и воровство, особенно в крупных размерах. Мы с ними в СССР боролись. А они с нами. И победили они тогда лишь обманом и с внешней помощью.  Мы теперь битые. А за таких битых много небитых давать придётся.
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