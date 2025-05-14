РИА Новости: перешедший на сторону РФ боец рассказал о ненависти в рядах ВСУ

Бывший военнослужащий украинской армии, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Прометей" рассказал РИА Новости об идеологии ненависти в рядах ВСУ.
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