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РИА Новости: перешедший на сторону РФ боец рассказал о ненависти в рядах ВСУ

РИА Новости: перешедший на сторону РФ боец рассказал о ненависти в рядах ВСУ

Бывший военнослужащий украинской армии, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Прометей" рассказал РИА Новости об идеологии ненависти в рядах ВСУ.

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