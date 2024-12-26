История сахара, или Как началась «сладкая жизнь» человечества

Хотя сегодня и принято жестко ругать сахар, обходиться без него люди пока не научились. История человечества неразрывно связана с этим неоднозначным продуктом, который лечит, убивает, помогает свершать открытия и просто делает жизнь слаще.
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