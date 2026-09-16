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Анастасия Ракова: свыше 300 тысяч москвичей вернулись к профилактике здоровья благодаря «Московскому чекапу»

Анастасия Ракова: свыше 300 тысяч москвичей вернулись к профилактике здоровья благодаря «Московскому чекапу»

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что программа «Московский чекап» помогла привлечь к профилактике свыше 300 тысяч жителей столицы, которые последние два года не проходили обследования или совсем не обращались в городские поликлиники.

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