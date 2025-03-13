Митрошина, Лерчек и Блиновская: кто признал свою вину, а кто надеется на чудо

Новости внутренней и внешней политики в России

Уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, легализация незаконно полученных доходов, мошенничество — все эти серьёзные обвинения в последние годы звучали в адрес многих известных блогеров, предлагающих различные онлайн-курсы и образовательные программы.