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Митрошина, Лерчек и Блиновская: кто признал свою вину, а кто надеется на чудо

Митрошина, Лерчек и Блиновская: кто признал свою вину, а кто надеется на чудо

Уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, легализация незаконно полученных доходов, мошенничество — все эти серьёзные обвинения в последние годы звучали в адрес многих известных блогеров, предлагающих различные онлайн-курсы и образовательные программы.

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