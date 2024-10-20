Сегодня в России отмечают День Отца

Это праздник, который в последние годы стал активно отмечаться в России, хотя его корни уходят в традиции других странВ России эта дата отмечается в третье воскресенье октября, и хотя официального статуса у праздника нет, он постепенно завоевывает популярность.
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