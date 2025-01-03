Снова в Новоаннинском! 48 Всероссийский конкурс "Самородки России" 26 января во Дворце Культуры "Победа".
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Снова в Новоаннинском! 48 Всероссийский конкурс "Самородки России" 26 января во Дворце Культуры "Победа".