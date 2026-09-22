Радиоизлучение впервые напрямую связали с экзопланетой — характеристики указывают на полярные сияния

Радиотелескоп MeerKAT зафиксировал повторяющиеся всплески: сигнал пришёл от Beta Pictoris b Астрономы впервые однозначно идентифицировали радиоизлучение, исходящее непосредственно от экзопланеты, а не от звезды, вокруг которой она обращается.
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