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Аналитик Джерми: Россия в украинском конфликте борется за свое выживание

Отставной коммодор Королевского флота Великобритании Стив Джерми в эфире YouTube-канала заявил о том, что высказывания главы евродипломатии Каи Каллас подтверждают оборонительный характер действий России.

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