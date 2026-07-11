Отставной коммодор Королевского флота Великобритании Стив Джерми в эфире YouTube-канала заявил о том, что высказывания главы евродипломатии Каи Каллас подтверждают оборонительный характер действий России.
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