Чтобы сразу настроиться на ровный, спокойный и красивый августовский день, начинаем его с теплых праздников: 🟣День шептания с лунными Девами – может быть, сегодня будет хорошо доверить свои мечты лунному свету? У вас есть целый день, чтобы собраться мыслями 🟣День "Пойте на Луну" – тоже прекрасный способ сделать день волшебным 🟣День лучших друзей – звоним, пишем, назначаем встречи во время обеденного перерыва;) 🟣День расслабления – вот-вот, когда никуда не спешишь, все успеваешь 💚 🟣День неудач – если они и случатся сегодня, помните: это тоже пройдет) Профессиональные праздники со всего мира Открываем телефонную книгу и сверяемся — есть среди друзей и знакомых представители сегодняшних "праздничных" профессий? ▫️День археолога ▫️День авиастроителя ▫️ День кожевенного ремесла А почему так важно поддерживать своих знакомых? Ну во-первых, это нормально для людей.