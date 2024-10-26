Исполнитель хита «Я убью тебя, лодочник» написал завещание и готовится к смерти

Профессор Лебединский погряз в долгах и переживает, что не сможет расплатиться. Алексей Профессор Лебединский соцсетиПевец Алексей Лебединский, присвоивший себе звание Профессор и известный по хиту «Я убью тебя, лодочник», уже 10 лет живет в Америке.