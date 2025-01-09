Самолет, летевший рейсом Шарм-эль-Шейх – Казань, приземлился в Шереметьево

Самолет, летевший рейсом Шарм-эль-Шейх – Казань, приземлился в аэропорту Шереметьево. «В связи с неблагоприятными метеоусловиями в Казани, а именно осадки видимостью менее 900 метров, по решению командира воздушного судна, самолет совершил посадку на запасном аэродроме в аэропорту Шереметьево», – рассказали в пресс-службе казанского аэропорта.