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Царьград

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Биологи: Мутировавшие грызуны адаптировались к ядам

Биологи: Мутировавшие грызуны адаптировались к ядам

Ученые сообщили, что существующие яды против грызунов стали неэффективны из-за их мутацииВ результате нового исследования, которое провели американские биологи, Выяснилось, что борьба с мышами и крысами в городах становится всё сложнее из-за их мутаций.

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