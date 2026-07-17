Биологи: Мутировавшие грызуны адаптировались к ядам

Ученые сообщили, что существующие яды против грызунов стали неэффективны из-за их мутацииВ результате нового исследования, которое провели американские биологи, Выяснилось, что борьба с мышами и крысами в городах становится всё сложнее из-за их мутаций.
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