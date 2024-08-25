В сектор Газа доставили вакцину от полиомиелита для 1,255 млн человек

В воскресенье, 25 августа, через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", на территорию сектора Газа были доставлены вакцины против полиомиелита, количества которых достаточно для иммунизации 1,255 миллиона человек.
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