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В сектор Газа доставили вакцину от полиомиелита для 1,255 млн человек

В сектор Газа доставили вакцину от полиомиелита для 1,255 млн человек

В воскресенье, 25 августа, через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", на территорию сектора Газа были доставлены вакцины против полиомиелита, количества которых достаточно для иммунизации 1,255 миллиона человек.

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