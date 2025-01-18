Курсы доллара и евро на 18 января

Российская валюта символически уступила доллару, однако продолжила укрепляться к евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 января 2025 года, составляет 102,4137 рубля (прежнее значение — 102,3762 рубля), официальный курс евро — 104,8609 рубля (предыдущий показатель — 105,8072 рубля).
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