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С чем русские сталкиваются в Финляндии – рассказали эмигранты

С чем русские сталкиваются в Финляндии – рассказали эмигранты

  Когда человек уезжает заграницу с целью обрести там постоянное место жительства, он, вероятно, не может не осознавать, что его ждет множество подводных камней, и картинка, нарисованная в голове, скорей всего, не будет соответствовать той реальности, на которую он себя обрекает.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да так называемые &quot;канадцы&quot; ТОЖЕ НЕ МЕСТНЫЕ на территории, называемой сейчас Канада!! Приблуды с Гей&quot;оп...Так что не им тяффкать... А Финляндия всегда была гадкой и мерзкой. Фи....
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