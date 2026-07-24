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Внуки есть, а старости нет: как одеваются знаменитые российские бабушки

Внуки есть, а старости нет: как одеваются знаменитые российские бабушки

Образ женщины, у которой появились внуки, давно не ассоциируется только с тихой старостью и вязанием.

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