Полицейские выявили хищение 60 млн при аудите пожарных рисков петербургского метро

Обвиняемых задержали ещё в январе прошлого года. В Петербурге предстанут перед судом 42-летний бывший сотрудник службы пожарной безопасности городского метрополитена и 40-летний генеральный директор коммерческой компании, осуществляющей аудит пожарных рисков.