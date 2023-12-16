Полицейские выявили хищение 60 млн при аудите пожарных рисков петербургского метро

Обвиняемых задержали ещё в январе прошлого года. В Петербурге предстанут перед судом 42-летний бывший сотрудник службы пожарной безопасности городского метрополитена и 40-летний генеральный директор коммерческой компании, осуществляющей аудит пожарных рисков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии