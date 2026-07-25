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Газета.ру

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СК: приговор по крушению батискафа в Египте несоизмерим с масштабом трагедии

СК: приговор по крушению батискафа в Египте несоизмерим с масштабом трагедии

Ответственные за катастрофу прогулочного батискафа "Синдбад" у побережья Хургады, в результате которой не выжили семь граждан России, получили минимальные сроки заключения и штрафы, что явно не соответствует тяжести происшествия.

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