❗️Попытки применения БПЛА со стороны Украины зафиксированы утром на территории Чувашии, жертв и пострадавших нет, сообщил глава республики Олег Николаев.
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❗️Попытки применения БПЛА со стороны Украины зафиксированы утром на территории Чувашии, жертв и пострадавших нет, сообщил глава республики Олег Николаев.
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