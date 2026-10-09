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Умер бывший главный тренер сборной России по карате Омар Муртазалиев

Умер бывший главный тренер сборной России по карате Омар Муртазалиев

На 64-м году жизни 9 октября скончался бывший главный тренер сборной России по карате Омар Муртазалиев.

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