Простая технология позволяет лечить кариес без сверления и седации

Диаминфторид серебра уже много лет применяют в разных странах для остановки развития кариеса. Однако до сих пор не хватало масштабных клинических исследований, которые могли бы подтвердить эффективность и безопасность метода для официального одобрения в качестве препарата для лечения кариеса.
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