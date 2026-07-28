Простая технология позволяет лечить кариес без сверления и седации

Диаминфторид серебра уже много лет применяют в разных странах для остановки развития кариеса. Однако до сих пор не хватало масштабных клинических исследований, которые могли бы подтвердить эффективность и безопасность метода для официального одобрения в качестве препарата для лечения кариеса.