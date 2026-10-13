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Царьград

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Колония в Нижнем Тагиле произвела продукции на 666 млн рублей

Колония в Нижнем Тагиле произвела продукции на 666 млн рублей

Исправительная колония № 12 в Нижнем Тагиле выпустила металлоконструкции, швейные изделия и продукцию деревообработки на сумму свыше 666 млн рублей за девять месяцев 2025 года.

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