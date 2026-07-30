TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 040 подписчиков

Уход из дома в 15 лет, тяжелый брак с Приёмыховым и одиночество: судьба звезды «Гардемаринов» Ольги Машной

Уход из дома в 15 лет, тяжелый брак с Приёмыховым и одиночество: судьба звезды «Гардемаринов» Ольги Машной

Ольга Машная прославилась еще в юности, сыграв нежную Софью в исторической саге Светланы Дружининой. Но за кадром красивой сказки скрывались одиночество, сложные отношения с близкими и тяжелые испытания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии