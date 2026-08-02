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ГТРК Татарстан

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2 часа 15 минут между столицами: как идёт строительство первой российской ВСМ

2 часа 15 минут между столицами: как идёт строительство первой российской ВСМ

В видеообращении по случаю Дня железнодорожника президент Владимир Путин сообщил, что строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт‑Петербургом активно продолжается.

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