2 часа 15 минут между столицами: как идёт строительство первой российской ВСМ

В видеообращении по случаю Дня железнодорожника президент Владимир Путин сообщил, что строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт‑Петербургом активно продолжается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии