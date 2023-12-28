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Плановые отключения электричества коснутся более ста улиц Астрахани, некоторые окажутся без света до следующего утра

Плановые отключения электричества коснутся более ста улиц Астрахани, некоторые окажутся без света до следующего утра

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии - в 06:00 29 декабря. В четверг, 28 декабря, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 112 улиц, переулков и проездов во всех районах (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00, с 09:00 до 20:00, с 09:30 до 15:30, с 23:00 28 декабря до 06:00 29 декабря); Ахтубинский район – г.

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