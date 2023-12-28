Плановые отключения электричества коснутся более ста улиц Астрахани, некоторые окажутся без света до следующего утра

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии - в 06:00 29 декабря. В четверг, 28 декабря, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 112 улиц, переулков и проездов во всех районах (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00, с 09:00 до 20:00, с 09:30 до 15:30, с 23:00 28 декабря до 06:00 29 декабря); Ахтубинский район – г.