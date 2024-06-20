Петербуржцы мечтают о пенсии в 51 тысячу рублей в месяц

Это больше, чем год назад Согласно опросу, проведенному сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, экономически активные жители Санкт-Петербурга считают достойной пенсию в размере 51 тысячи рублей в месяц.
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