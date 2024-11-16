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В период между майданом и СВО у МАУРУ тоже был выбор, и они его сделали...

Презабавное   совпадение. Третьего  дня  у  меня  был  пост  о том, что  даже   когда  началась  война,  у  украинцев Выбор был, и украинцы его сделали.

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