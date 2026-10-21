Чешские учебно-боевые самолёты L-39 Skyfox пополнят состав ВВС Армении Армянские ВВС пополнятся учебно-боевыми самолётами L-39 Skyfox чешского производства.
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