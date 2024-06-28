Россиянам перечислили, какие новые законы вступят в силу в июле

С 1 июля в России в силу вступят множество нововведений, напоминают «Известия». Вырастут тарифы ЖКУ, гражданам станет сложнее получить кредит, а льготники смогут оплачивать коммунальные услуги без комиссии.
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