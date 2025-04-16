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  • Ингерман Ланская
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  • OmelinaZ Омелина
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    Эстония купила Балтийское море или Финский залив? Они никто,ничего неюкупили и никакой досмотр незаконен.Они опятт за...Эстония задержала...

Кому принадлежат права на «Мастера и Маргариту»?

Кому принадлежат права на «Мастера и Маргариту»?

Наследники Булгакова запретили режиссеру Константину Богомолову ставить спектакль по мотивам романа. Он и другие деятели культуры обратились в Союз писателей России с инициативой юридически оценить правомерность этого решения.

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