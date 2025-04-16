Кому принадлежат права на «Мастера и Маргариту»?

Наследники Булгакова запретили режиссеру Константину Богомолову ставить спектакль по мотивам романа. Он и другие деятели культуры обратились в Союз писателей России с инициативой юридически оценить правомерность этого решения.
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