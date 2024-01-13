«Старая, страшная особа»: Кудрявцева вышла на связь после новости о разводе

Накануне телеведущая сама сообщила о разрыве с молодым спортсменом Игорем Макаровым Фото: социальные сети Новость Леры Кудрявцевой о разводе с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, имело эффект разорвавшейся бомбы.
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