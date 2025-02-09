"А мы над Ахеджаковой смеялись": Тарифы на "ненависть к России" рассекречены?

Лш

Лариса шумбасова

Собственно я почему-то не сомневалась никогда , что все перформансы наших певцов с певчихами исключительно за стипендию от Сороса . Ну дешевки они везде дешевки , цена им понятна , здесь они не нужны . Пусть их нанимают теперь в ЕС , цена им уже известна . Но назад дороги нет !!!!!!!!!!!