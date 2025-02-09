"А мы над Ахеджаковой смеялись": Тарифы на "ненависть к России" рассекречены?

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Собственно я почему-то не сомневалась никогда , что все перформансы наших певцов с певчихами исключительно за стипендию от Сороса . Ну дешевки они везде дешевки , цена им понятна , здесь они не нужны . Пусть их нанимают теперь в ЕС , цена им уже известна . Но назад дороги нет !!!!!!!!!!!
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3 час.
Игорь Корнаковский
Насчет назад дороги нет! Ваши слова, да богу в уши
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3 час.
Людмила Фирстова
Игорь, не надо всех артистов под одну гребёнку примерять! Есть моральные уроды, их не так много, намного больше НАСТОЯЩИХ артистов, патриотов
Ответить
2 час.
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