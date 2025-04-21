Почему долгосрочные сбережения «не летят»

У людей нет и не будет явного интереса к программе долгосрочных сбережений и ИИС третьего типа: у первой сохранились все минусы прошлых накопительных систем, а на ИИС-3 держать деньги придется слишком долгоИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.