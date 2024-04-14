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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сидни Кросби стал 9-м игроком в истории НХЛ, набравшим 90 и более очков в 36+ лет. У него, Овечкина и Гретцки – по 90 баллов

В матче регулярного чемпионата «Питтсбург» проиграл «Бостону» со счетом 4:6. Сидни Кросби сделал голевую передачу.

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